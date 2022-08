Serie A, Monza: preso Petagna dal Napoli

09-08-2022 13:50

Come riportato poco fa da Sky Sport, Andrea Petagna si avvia a diventare un nuovo giocatore del Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Dopo una lunga trattativa, le parti avrebbero trovato l’accordo per un prestito oneroso di 2,5 milioni di euro con un riscatto previsto a 10 milioni, oltre a 1,5 di bonus, per un totale di 14 euro di milioni.

La cessione di Petagna ai lombardi potrebbe sbloccare l’arrivo di Simeone in Campania, giocatore da tempo seguito assieme a Raspadori per rinforzare l’attacco partenopeo.

