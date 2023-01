22-01-2023 10:22

Sono tre punti che scottano quelli in palio tra Monza e Sassuolo. La classifica sorride ai biancorossi, a quota 21, mentre per gli emiliani è tempo di rialzare la china visto che una serie di risultati negativi li hanno spinti al quart’ultimo posto con 16 punti.

Mister Palladino si presenta all’appuntamento con una squadra che ha sulle spalle anche le fatiche di Coppa Italia, e proprio per questo tornerà all’antico schierando l’undici titolare a partire da Di Gregorio tra i pali. In attacco quasi sicuramente spazio dal 1’ minuto a Petagna visto che Caprari non è al 100%.

Il Sassuolo deve fare i conti con le assenze di Consigli e Pinamonti, sostituiti da Pegolo ed uno tra Alvarez e Defrel, qualche in chance in più sembra averla l’uruguaiano.

Ecco le probabili formazioni.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Ciurria, Colpani; Petagna. Allenatore: Palladino

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrario, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traorè; Berardi, Alvarez, Laurientè. Allenatore: Dionisi