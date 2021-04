Serie A: Napoli-Inter, le probabili formazioni

Napoli-Inter è il posticipo della 31esima giornata di Serie A, in programma domenica alle 20.45. Tra gli azzurri solito ballottaggio Mertens-Osimhen in attacco, Demme con Fabian Ruiz a centrocampo.

Per Conte sempre la coppia Lautaro-Lukaku in avanti, sulle fasce Hakimi e ancora Darmian. In mediana il trio Barella-Brozovic-Eriksen.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

OMNISPORT | 17-04-2021 09:28