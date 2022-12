Serie A, Napoli: partita la caccia ad altri gioielli

03-12-2022 10:44

Il Napoli di Luciano Spalletti, al momento, sembra un luna park nel quale tutti gli ingranaggi funzionano alla perfezione. Primo in classifica, ha finora espresso il miglior gioco della Serie A, ma la dirigenza punta a rinforzarsi ancora nelle prossime sessioni di mercato.

Il Corriere dello Sport parla del Napoli come indirizzato verso la Turchia, e in particolar modo al Fenerbache, ex squadra di Kim. Qui, Giuntoli e i suoi collaboratori avrebbero trovato altri due giocatori molto interessanti: piacciono infatti Guler, talento diciassettenne che sta stupendo tutti, e Kadioglu, duttile terzino impiegabile anche come centrocampista.