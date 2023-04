Serie A 2022-2023, Napoli-Salernitana: le probabili formazioni

Le possibili scelte di Luciano Spalletti e Paulo Sousa in vista della sfida che può valere il terzo Scudetto della storia azzurra

30-04-2023 09:55

Napoli-Salernitana è il match che potrebbe consegnare – addirittura a sei giornate dalla fine del campionato – il terzo Scudetto della storia azzurra. Per far sì che ciò accada, occorre un successo al “Maradona” della formazione di Luciano Spalletti contro quella di Paulo Sousa e un mancato successo della Lazio a Milano contro l’Inter nel lunch match delle 12,30. Gara – che verrà arbitrata da Matteo Marcenaro di Genova – spostata alla giornata odierna (fischio d’inizio alle 15) proprio per questioni di ordine pubblico in caso di certezza del titolo napoletano. Ecco, qui di seguito, le probabili formazioni del derby campano:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyömbér, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All.: Sousa