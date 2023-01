Serie A, ormai definito lo scambio Gollini-Sirigu

20-01-2023 21:08

Sembra ormai definito lo scambio che dovrebbe portare Pierluigi Gollini al Napoli e Salvatore Sirigu al Napoli. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, la trattativa è ormai arrivata ai dettagli.

Il portiere partenopeo, che in questo momento fa il secondo di Meret, andrà alla Fiorentina in prestito fino al termine della stagione. Dall’altra parte, Gollini andrà in prestito al Napoli ma fino all’estate del 2024.

Si riapre dunque la concorrenza interna al Napoli, mentrein Toscana Sirigu dovrebbe continuare a fare il secondo.