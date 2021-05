Serie A, Parma-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Sono state da poco annunciate le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo, sfida al Tardini valida per la 37a giornata di Serie A TIM. Il Parma ha perso solo due delle nove gare di Serie A contro il Sassuolo (le due del 2014/15): completano cinque successi per i crociati e due pareggi (inclusa la sfida d’andata).

Il Parma, ultimo in campionato e già retrocesso, non ha nulla di chiedere alla sua stagione. Di contro, il Sassuolo sta spingendo al massimo, sognando un posto in Europa. Ecco le scelte di De Zerbi e D’Aversa:

Parma, 3-5-2: Sepe; Valenti, Bruno Alves, Direckx; Laurini, Sohm, Hernani, Kurtic, Busi; Brunetta, Cornelius.

Sassuolo, 4-2-3-1: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Defrel, Boga; Raspadori.

OMNISPORT | 16-05-2021 17:21