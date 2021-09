Serie A: poker dell'Empoli al Bologna, Berardi spinge il Sassuolo

Preziose vittorie casalinghe per Empoli e Sassuolo nella sesta giornata di Serie A. Gli azzurri hanno travolto il Bologna di Mihajlovic per 4-2 al Castellani: dopo l’autorete iniziale di Bonifazi, Barrow riequilibra il risultato ma poi Arnautovic sbaglia un calcio di rigore.

L’ex interista Pinamonti al 32′ porta avanti i padroni di casa, nella ripresa Bajrami allunga su calcio di rigore, Arnautovic al 77′ accorcia le distanze ma al 90′ Ricci sigilla la partita su assist di Stulac.

Al Mapei Stadium, è bastata la rete di Berardi al 54′ su assist di Boga per decidere la partita contro la Salernitana, piegata per 1-0. In classifica l’Empoli con due vittorie di fila sale al settimo posto a 9 punti, il Sassuolo è dodicesimo a sette.

OMNISPORT | 26-09-2021 17:16