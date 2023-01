Serie A, Posch e Orsolini trascinano il Bologna: Spezia ko

I rossoblù vincono 2-0 il primo anticipo del venerdì del 20° turno di campionato. Motta batte la sua ex squadra.

27-01-2023 20:41

Al Dall’Ara di Bologna si è aperto il girone di ritorno del campionato di Serie A e i rossoblù sono riusciti a ottenere la vittoria davanti al pubblico amico contro lo Spezia. 2-0 per la formazione allenata da Thiago Motta, che ha così sconfitto la sua ex squadra, guidata quest’anno da Luca Gotti. Tre punti importanti anche in ottica classifica, con il Bologna ora nella parte sinistra.

Una prima mezz’ora di gioco senza molte emozioni fra le due squadre, poi la doppia palla-gol in favore dei rossoblù con Zirkzee e Ferguson. Quindi, al 37′ il vantaggio dei padroni di casa al termine di un’azione convulsa da calcio d’angolo con Posch. Prima dell’intervallo spazio però anche al miracolo di Skorupski su tap-in da pochi passi di Gyasi.

Nel secondo tempo poche azioni da parte degli spezzini. Sono i rossoblù a spingere di più e al 73′ viene annullato un gol a Orsolini per fuorigioco di Soriano, autore del cross. Poco dopo, al 77′, il raddoppio è cosa fatta proprio con Orsolini, bravo a ricevere palla da Dominguez e involarsi in porta, per poi battere Dragowski che era uscito dai pali.

Tre punti importanti dunque per il Bologna di Motta, che con la settima vittoria in questo campionato sale così al nono posto in classifica con 26 punti. Decima sconfitta invece per lo Spezia di Gotti, fermo a quota 18 in sedicesima posizione a +6 sulla zona retrocessione.