Serie A: quattro giocatori squalificati per un turno; Nandez due

Oltre ad aver perso la partita ed essersi fatti raggiungere in classifica dallo Spezia, Di francesco perde anche un tassello importante del suo centrocampo. Il giudice sportivo ha infatti inflitto due turni di stop all’uruguaiano Nandez. Il Cagliari dovrà quindi fare a meno di lui per la trasferta di Firenze e la gara casalinga contro il Milan.

Gli altri squalificati saltano invece soltanto un turno di campionato: Svanberg del Bologna non ci sarà a genova contro il Genoa che a sua volta perde Goldaniga; lo Spezia dovrà invece fare a meno di Ismajli nel derby contro la Sampdoria e infine Castrovilli della Fiorentina non sarà in campo contro il Cagliari.

OMNISPORT | 07-01-2021 16:25