Serie A, riapertura stadi: le prime ipotesi del Governo

I campionati nazionali di calcio si avviano alla conclusione. Seppur a porte chiuse.

Mentre l’epidemia di Coronavirus non concede ancora tregua, l’interrogativo più imminente riguarda allora se e quando si potrà riavere il pubblico negli stadi. Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin è stato chiaro e non immagina un Europeo senza pubblico, mentre già dal mese di maggio per le ultime giornate la Premier riaprirà le porte degli impianti.

E la Serie A? Dopo la breve parentesi dello scorso autunno quando, per le prime giornate del campionato iniziato a metà settembre fu consentito l’accesso di qualche migliaia di tifosi, provvedimento rientrato dopo il dilagarsi della seconda ondata, si spera di riaprire, questa volta senza passi indietro, anche per la parte finale dell’attuale campionato che si concluderà il 23 maggio.

Per rendere possibile tutto questo servirà però un calo dei contagi, ma soprattutto il procedere della campagna vaccinale affinché ci siano le condizioni di sicurezza.

In questi termini si è espresso Andrea Costa, Sottosegretario al Ministero della Salute, che si è soffermato sull’argomento in un intervento ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “In questo momento la priorità è correre sul piano vaccinale. Ciò vorrebbe dire tornare alla vita normale, e dunque poter tornare dentro agli stadi, gli impianti e le palestre”.

Il Governo sembra già avere chiaro un piano di base: “Quando si deciderà di riaprire gli stadi bisognerà condividere un metodo per l’ingresso. Un’idea potrebbe essere, oltre all’intensificarsi dei vaccini, fare tamponi prima dell’ingresso. Si possono ipotizzare diverse soluzioni. Vedremo, l’importante è che sia un progetto condiviso“.

La speranza di appassionati e addetti ai lavori è che questo possa avvenire almeno nel mese di maggio, quando si disputeranno le ultime quattro giornate.

OMNISPORT | 23-03-2021 20:00