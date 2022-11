14-11-2022 11:47

La prima fase del campionato si è conclusa con il Napoli assoluto dominatore: 41 punti conquistati su 45 a disposizione. Tuttavia, come hanno confermato le ultime partite, Milan, Juventus e Inter non hanno intenzione di alzare bandiera bianca.

Corsa Scudetto, il Milan aspetta i nuovi e Ibrahimovic

In pieno recupero, il Milan ha vinto la gara interna con la Fiorentina, tornando così a -8 dal Napoli. Un bel modo per chiudere la prima fetta di stagione e affrontare la pausa Mondiale.

Stefano Pioli ha tanto su cui lavorare. In particolare, serve ritrovare la freschezza nel gioco e avere riposte importanti dai nuovi, in particolare da Divock Origi e Charles De Ketelaere. Il dirigente Paolo Maldini è certo che saranno utili alla causa rossonera. A gennaio potrebbero essere due rinforzi molto apprezzati. Inoltre tornerà anche Zlatan Ibrahimovic. La sua leadership si sentirà molto.

Juventus, l’inizio horror è alle spalle. La difesa è impenetrabile

Dopo un inizio di campionato con il freno tirato, la Juventus ha inserito le marce alte. Contro la Lazio è arrivata la sesta vittoria consecutiva e la sesta gara senza neppure un gol preso (non accadeva da dicembre 2018, sempre con Max Allegri in panchina).

La difesa funziona a meraviglia (solo sette gol subiti, nessuno ha fatto meglio in Italia). Inoltre, gli infortunati di lusso stanno rientrando. Dopo Federico Chiesa, sarà la volta di Paul Pogba. Infine, i tanti giovani (su tutti Nicolò Fagioli) sono linfa vitale per la Vecchia Signora che ora crede nella grande rimonta.

Inter, la prova della verità alla ripresa del campionato

L’Inter ha alternato grandi prestazioni a prove incolori. Tuttavia, i nerazzurri sono ancora in scia (-11 dal Napoli, quarti in compagnia della Lazio). C’è tutto il tempo per provare a rientrare.

In particolare, l’Inter guarda con attenzione alla ripresa del campionato. Il 4 gennaio, al primo match del nuovo anno, è in programma la sfida Inter-Napoli. Dovesse riuscire a battere la squadra di Luciano Spalletti, ecco che i nerazzurri sarebbero nuovamente in corsa. Riavere Romelu Lukaku farà molto comodo. Il suo peso offensivo si farà sentire anche se Simone Inzaghi deve rimettere a posto la difesa (troppi i 22 gol subiti).