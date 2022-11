10-11-2022 13:27

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

C’è Romelu Lukaku, ma con riserva. C’è Charles De Ketelaere, che pure sta vivendo un momento opaco al Milan, c’è Saelemaekers ma solo come riserva mentre non ci sono nè Tomori, nè Abraham nè Origi, né Smalling tra i convocati del ct del Belgio Roberto Martinez per il Mondiale in Qatar. Ufficializzate oggi le scelte definitive (con una postilla per quanto riguarda Big Rom) e non sono mancate le polemiche sul web.

Mondiali, Belgio: Lukaku sub judice, potrà essere sostituito

Il bomber dell’Inter è ancora out per Inzaghi ma Martinez non se l’è sentita di escluderlo a priori. Verranno fatti ulteriori esami e una decisione finale verrà presa l’ultimo giorno utile, come ha detto il ct Martinez: “Non è completamente in forma, ma gli ultimi tre giorni sono stati positivi. Prenderemo in considerazione ogni scenario, conterà come si sentirà il 22 novembre, 24h prima del Canada. Fino ad allora possiamo sostituirlo”

Mondiali, Belgio: Abraham out non sorprende i romanisti

La chiamata di Lukaku ha chiuso le porte ad Abraham. Solo qualche giorno fa Mourinho si lamentava del rendimento del bomber (“chiedetegli se è concentrato o se sta pensando al Mondiale”), lui ieri si era scusato con compagni e tifosi per il suo rendimento deludente ma non si aspettava di essere escluso dalla lista per il Qatar.

Per i tifosi della Roma invece non è una sorpresa, come si evince dai commenti sui social: “Forse Tammy capirà che la sua carriera è al bivio: intraprendere la strada dei top, avendone tutte le potenziali qualità, o rimanere un meraviglioso imperfetto calciatore. Nel suo caso è solo un ‘problema” mentale”, oppure: “Come può un giocatore come Abraham essere convocato al mondiale, dopo 15 partite così. Ti fa bene stare a casa così ti svegli”

Mondiali, Belgio: Tomori out sorprende tutti

Ha lasciato tutti a bocca aperta la mancata convocazione del milanista Tomori, out così come Origi a differenza di De Ketelaere, e i tifosi si interrogano sul web: “Abraham lo posso capire, ma non convocare Tomori e Smalling è da pazzi… soprattutto con quei scandalosi difensori inglesi che si ritrova…”, oppure: “Vabbè Tomori fuori è uno scandalo” e infine: “Tomori e Saelemaekers non convocati per il mondiale. Maignan salta per l’infortunio. Tutto questo deve essere benzina per fargli crescere ulteriormente nei prossimi 4 anni se vogliono imporsi”.