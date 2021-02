Serie A, Roma-Milan: i convocati di Paulo Fonseca

Paulo Fonseca ha scelto la lista dei giocatori che prenderanno parte, questa sera, alla super sfida contro il Milan di Stefano Pioli. La partita avrà un’importanza enorme in quanto, vista la situazione di classifica delle due squadre (Milan 2° a 49, Roma 4° a 44), ci si gioca veramente un pezzo di Champions League. Grande sfida anche dal punto di vista statistico, in quanto i giallorossi sono la squadra che ha guadagnato più punti in casa (30) in questa Serie A, mentre il Milan è la formazione che ne conquistati di più in trasferta (28).

Niente Milan per gli infortunati Smalling, Ibanez e Dzeko mentre recupera invece il difensore Kumbulla. Ecco l’elenco completo:

Pau Lopez, Mirante, Fuzato, Karsdorp, Juan Jesus, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.

OMNISPORT | 28-02-2021 12:18