Serie A, Sacchi: "Il Milan è ancora favorito"

13-08-2022 10:37

L’ex tecnico di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Nel corso dell’intervento, Sacchi ha dichiarato di considerare anche in questa stagione il Milan come favorito per vincere il titolo di campione della Serie A:

“Il Milan penso sia favorito dato che ha conquistato l’ultimo campionato e visto che sta giocando alla grande. Se vanno avanti su questa strada, e se faranno miglioramenti nell’azione di pressing alto sugli avversari, gli uomini di Pioli possono fare un’altra grande annata. La cosa fondamentale è che evitino la sindrome da successo che, sfortunatamente, è sempre dietro l’angolo. Stare calmi e massimo impegno. Tuttavia serve stare attenti alla Juve e all’Inter. La Vecchia Signora, almeno in Italia, è sempre davvero pericolosa e ora è anche più forte con Di Maria, Bremer, Kostic e Pogba. E l’Inter, magari un po’ penalizzata dalla situazione finanziaria piuttosto delicata, ha una grande esperienza e giocatori talentuosi. Infine, a insidiare il Milan, metto pure la Roma”.