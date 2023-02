Serie A, Sampdoria-Bologna: probabili formazioni

Così in campo le squadre di Stankovic e Motta

18-02-2023 10:57

Sampdoria-Bologna, partita valida per la 23° giornata di Serie A si giocherà allo Stadio Ferraris di Genova oggi alle ore 15.00. Il Bologna ha vinto sette delle ultime otto sfide contro la Sampdoria in Serie A (1N), pareggiando però nel match d’andata – le due formazioni potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali nel massimo campionato per la prima volta dal 2013/14.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Conti, De Luca, Gunter, Pussetto

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Kyriakopoulos; Medel, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Barrow; Soriano. All. Motta

Squalificati: Arnautovic

Indisponibili: Bonifazi, Sansone, Soumaoro, Zirkzee