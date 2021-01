Serie A, Sampdoria-Inter: probabili formazioni

I nerazzurri saranno ospiti della Sampdoria a Marassi per il 16° turno di campionato.

Dopo la larga vittoria per 6-2 ai danni del Crotone, i neroazzurri continuano a sperare nel sorpasso in vetta alla classifica e si confermano al secondo posto a un solo punto di distacco dai cugini rossoneri. I blucerchiati invece continuano a navigare in acque sicure in classifica, ma sono reduci dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Roma.

Ranieri deve valutare l’impiego di Quagliarella dal primo minuto per la seconda volta in tre giorni. Pronto La Gumina, che è subentrato all’attaccante napoletano nell’ultima sfida. Destano qualche preoccupazione in casa Inter le condizioni di Lukaku, uscito affaticato dalla sfida contro il Crotone. Gli esami hanno escluso problemi muscolari ma spetterà a Conte l’ultima parola sul suo eventuale utilizzo. Il belga dovrà fare un recupero lampo, altrimenti al fianco di Lautaro Martinez ci sarà Alexis Sanchez, ma attenzione anche all’opzione Perisic.

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Silva, Damsgaard; Verre; Quagliarella. All. Ranieri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Martinez, Sanchez. All. Conte

OMNISPORT | 05-01-2021 14:46