Serie A, Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni

Alle 18:30 il Napoli scende in campo a Marassi contro la Sampdoria con l’obiettivo di riprendersi la testa della classifica di Serie A. Gli azzurri puntano alla quinta vittoria consecutiva.

Spalletti si affida, ovviamente, ad Osimhen, in grande spolvero. Unico ballottaggio in difesa tra Manolas e Rrahamani. In casa doriana, D’Aversa punta sul duo offensivo Caputo-Quagliarella.

Sampdoria-Napoli (ore 18:30)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

OMNISPORT | 23-09-2021 07:52