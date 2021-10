Serie A, Sampdoria-Spezia: le probabili formazioni

22-10-2021 09:40

Classifica similare ma stati d’animo diversi per le due formazioni che questa sera al Ferraris di Genova daranno vita al derby ligure.

I blucerchiati, dopo tre sconfitte e un pareggio, vogliono ritrovare il successo. L’undici di Thiago Motta va a caccia della seconda vittoria di fila.

La Sampdoria di D’Aversa non può permettersi ulteriori passi falsi. La stagione è ancora lunga ma Quagliarella e compagni devono ripartire immediatamente per uscire fuori dalla zona retrocessione: “Dobbiamo pensare soltanto a scendere in campo con la giusta interpretazione con equilibrio e determinazione per portare a casa i tre punti”. Queste le parole di D’Aversa che non sarà in panchina perchè squalificato, alla vigilia della sfida.

Lo Spezia arriva al Ferraris con un umore diverso. L’undici di Thiago Motta, infatti, è reduce dal successo nello scontro diretto contro la Salernitana che ha riportato serenità nell’ambiente.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Verre; Quagliarella, Gabbiadini. ALL.: D’Aversa (in panchina Tarozzi)

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Gyasi, Verde, Antiste; Nzola. ALL.: Thiago Motta.

