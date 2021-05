Serie A, Sampdoria-Spezia: le probabili formazioni

Allo stadio Luigi Ferraris la Sampdoria di Ranieri ospita lo Spezia di Italiano. Gara con obiettivi diversi e tensione diversa per le due squadre: da una parte i padroni di casa che vogliono raggiungere quota 52 punti (obiettivo dichiarato da Ranieri) dall’altra gli ospiti con una salvezza tutt’altro che conquistata.

Sono da valutare le condizioni di Quagliarella: il capitano è tornato a disposizione ma non è al meglio, possibile un altro turno di stop in vantaggio di Keita Balde. Al suo fianco ci sarà Gabbiadini.

Tra gli ospiti sicuri del posto in attacco Gyasi e Piccoli, mentre per la terza maglia, Verde è in vantaggio su Farias. Ritorna titolare Pobega, a centrocampo, insieme a Estevez e Maggiore, con Leo Sena che però scalpita e potrebbe anche avere spazio.

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keità Balde, Gabbiadini. All. Ranieri

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Pobega, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Verde. All. Italiano

OMNISPORT | 12-05-2021 10:31