Serie A, Sampdoria-Torino: i convocati di Davide Nicola

Il tecnico del Torino Davide Nicola ha diramato la lista deii convocati per la trasferta di oggi pomeriggio contro la Sampdoria di Mr. Claudio Ranieri. Il Torino ha perso l’ultima gara esterna giocata sul campo del Crotone: nel 2021 non ha ancora collezionato due ko consecutivi fuori casa in Serie A (ultima volta a dicembre).

Queste le scelte di Nicola:

Portieri: Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani.

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Singo, Vojvoda.

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza.

OMNISPORT | 21-03-2021 11:53