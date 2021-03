Serie A, Sassuolo-Hellas Verona: i convocati di Roberto De Zerbi

Sono appena stati diramati i convocati di Roberto De Zerbi per la partita di domani contro l’Hellas Verona di Ivan Juric. Il Sassuolo è una delle cinque squadre contro cui il Verona non ha ottenuto successi in Serie A sotto la gestione di Ivan Juric (1N, 2P), mentre i gialloblù sono una delle nove formazioni contro cui i neroverdi con Roberto De Zerbi sono imbattuti nella competizione.

Queste le scelte del tecnico neroverde:

PORTIERI: Consigli, Pegolo, Turati

DIFENSORI: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan

CENTROCAMPISTI: Djuricic, Locatelli, Lopez, Magnanelli, Obiiang, Traore

ATTACCANTI: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Haraslin, Raspadori

OMNISPORT | 12-03-2021 18:44