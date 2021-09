Serie A Sassuolo-Torino è la rivincita di Pjaca: 1-0 dei granata

L’anticipo della quarta giornata di Serie A tra Sassuolo e Torino finisce 1-0 per i granata con un gol di Marko Pjaca al 83isimo del secondo tempo. Grande rivincita per il calciatore croato, vittima di una lunghissima serie di infortuni e di tanti prestiti in giro per l’Europa che ne hanno limitato la crescita e l potenzialità che aveva fatto intraveder ad inizio carriera, quando aveva incantato il Vecchio Continente ad Euro 2016.

Le formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (Dal 65′ Kyryakopoulos); Frattesi (Dal 74′ Harroui), Lopez; Berardi, Djuricic (Dal 87′ Defrel), Boga (Dal 65′ Traoré); Raspadori (Dal 65′ Scamacca). All.: Dionisi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo (Dal 77′ Vojvoda), Pobega (Dal 77′ Mandragora), Lukic, Aina (Dal 52′ Ansaldi); Praet (Dal 64′ Linetty), Brekalo (Dal 77’Pjaca); Sanabria. All.: Juric.

Il gol arriva al minuto 83: Mandragora per Pjaca, che controlla di petto e piazza il destro sul secondo palo. Un successo meritato e voluto dalla squadra di Juric, che ha creato tanto e ha messo sotto i neroverdi sul piano del gioco per gran parte del match.

