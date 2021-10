Serie A, scricchiola la panchina dello Spezia: il possibile sostituto

Inizia a preoccupare la situazione in casa Spezia. La netta sconfitta per 4-0 subita contro l’Hellas Verona ci restituisce una squadra stanca e disorganizzata, e continuando così la permanenza in Serie A si fa difficile. Se contro Juve e Milan era arrivata la prestazione, nell’ultima giornata è mancata anche quella.

Secondo Areanapoli.it, Gira voce che a Thiago Motta sarà data un’ultima chance, ovvero la partita in casa contro la Salernitana dopo la sosta in quello che ha tutta l’aria di una scontro diretto per la salvezza. Se dovesse arrivare un’altra sconfitta del genere però la dirigenza non esiterebbe più a mandar via Thiago Motta, con Marco Giampaolo primo nome sulla lista dei sostituti.

OMNISPORT | 04-10-2021 16:23