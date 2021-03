Serie A, Spezia-Benevento: probabili formazioni

Sfida molto delicata tra due neopromosse al Picco: alle 15.00 calcio d’inizio tra Spezia e Benevento. Curiosamente entrambe le formazioni nell’ultimo turno hanno pesantemente perso per 3-0. La squadra ligure deve ripartire dopo la sconfitta allo Stadium contro la Juventus, mentre invece il Benevento deve riscattare il ko casalingo contro il Verona. Le due squadre sono appaiate in campionato a quota 25 in 15esima posizione.

Saranno quattro le assenze per Italiano: non dovrebbero infatti recuperare, Mattiello, Rafael e Saponara, mentre è di oggi la notizia della positività del portiere Provedel: al suo posto Zoet. Non cambierà quindi modulo il tecnico dei liguri che si affiderà al consueto 4-3-3. Saranno assenti Iago Falque e Letizia tra gli uomini di Inzaghi che deve ripartire dopo le due sconfitte consecutive. Il tecnico delle “streghe” si affiderà ancora al 4-3-2-1.

Nella partita d’andata vinse lo Spezia per 3 a 0 grazie alle reti di Pobega e la doppietta di Nzola.

PROBABILI FORMAZIONI

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Bastoni; Maggiore, Estevez, Leo Sena; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Tuia, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Viola, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

OMNISPORT | 05-03-2021 10:25