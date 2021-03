Due casi di Covid-19 allo Spezia: positivo anche Provedel

Sono emersi due casi di Covid-19 nel gruppo squadra dello Spezia: un collaboratore e il portiere Ivan Provedel. A comunicarlo è stato lo stesso club ligure sul proprio sito ufficiale.

“Lo Spezia Calcio comunica che un collaboratore della Prima Squadra e il calciatore Ivan Provedel, sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri e sono attualmente in isolamento. Come previsto dal protocollo in vigore, seguiranno esami anti Covid -19 in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Benevento”.

Provedel dovrà dunque saltare almeno la prossima partita contro il Benevento e la successiva contro l’Atalanta in programma di venerdì.

L’ex numero uno dell’Empoli ha giocato 22 partite in questa stagione, diventando titolare sin dal suo arrivo a ottobre. Nelle prossime gare dovrebbe toccare a Zoet sostituirlo.

OMNISPORT | 05-03-2021 12:26