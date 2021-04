Serie A, Spezia-Inter: le probabili formazioni

La capolista Inter sarà di scena contro lo Spezia per cercare di ritornare al successo ed evitare di disperdere il vantaggio rispetto alle inseguitrici. Gli spezzini invece devono mettere altro fieno in cascina per poter incrementare o mantenere il vantaggio rispetto al Cagliari terzultimo in ottica salvezza che è ancora in bilico per la formazione di Italiano.

Italiano dovrebbe avere tutti gli effettivi a disposizione e si affiderà quindi alla sua formazione migliore. A centrocampo Maggiore è sicuro del posto, mentre ballottaggio sia tra Ricci e Senà che tra Estevez e Pobega. Il tridente d’attacco invece dovrebbe essere composto da Nzola come punta centrale con Gyasi e Farias ai suoi lati.

Conte non avrà a disposizione gli infortunati Vidal e Kolarov per la sfida contro lo Spezia. In mezzo Brozovic e Barella sono sicuri della maglia da titolare, con Eriksen che si gioca il posto con Gagliardini e Sensi. In attacco dovrebbe partire dal primo minuto Sanchez al fianco di Lukaku e al posto dell’argentino Lautaro Martinez che sarà in questo modo utilizzato a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku. All. Conte

OMNISPORT | 20-04-2021 10:20