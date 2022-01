Napoli, tempo di rinnovi: Meret parla, per Mertens tutto fermo

21-01-2022 11:20

Il Napoli sta organizzando il proprio futuro, occupandosi anche dei casi solitamente più spinosi in casa azzurra, ovvero le trattative per i rinnovi di contratto. De Laurentiis, si sa, non regala mai accordi, e ogni giocatore deve meritarsi sul campo la riconferma.

Il portiere italiano Meret ha iniziato a parlare con la dirigenza, con tranquillità, volendo prima capire quale sarà il suo futuro in squadra. Il Corriere dello Sport riporta invece le poche variazioni sui fronti Ospina (seguito dal Real Madrid) e Ghoulam, il cui futuro rimane nebuloso.

Capitolo Mertens. Il belga vorrebbe rimanere a Napoli ma esiste un’opzione a favore unica del Napoli, e dunque “Ciro” vuole guadagnarsi il rinnovo a suon di gol come annunciato nei giorni scorsi.

