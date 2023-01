Serie A, Torino: tre club fanno la corte a Ivan Juric

06-01-2023 19:43

Il tecnico del Torino Ivan Juric è il vero tesoro di Cairo. Nonostante alcune campagne acquisti abbastanza deludenti, il lavoro del tecnico ex Hellas Verona sta permettendo ai granata di competere contro i migliori, tanto da issarsi fino alla parte sinistra della classifica di Serie A.

Molte però sono le squadre in giro per l’Europa che sognano di portare Juric sulla propria panchina. Come scrive il quotidiano torinese Tuttosport, sul tecnico del Torino ci sarebbero il Wolfsburg in Germania, e il Nottingham Forest e il Southamptonin Premier League.

Attenzione Torino, potresti perdere il tuo top player.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE