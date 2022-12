23-12-2022 18:38

Ancora partite per ritrovare la condizione migliore in vista della Serie A, ancora qualche indicazione, specie da chi è stato infortunato, per gli allenatori.

L’Udinese ha battuto in scioltezza il Lecce con un gol per tempo, di Beto nei primi 45′ e di Perez nella seconda frazione di gioco: Sottil non può ancora contare su Deulofeu, ma ha ritrovato Becao, fondamentale in difesa e negli stacchi di testa. Insipida invece l’amichevole al ‘Grande Torino’, con cori dei tifosi granata contro il presidente Cairo.

Questi i due tabellini:

Udinese-Lecce 2-0

Marcatori: 23′ Beto (U), 50′ Perez (U)

Udinese: Silvestri, Ebosele, Lovric (71′ Pafundi), Makengo (45′ Jajalo), Isaac (64′ Nestorovski), Beto, Walace, Ehizibue (64′ Nestorovski), Ebosse, Bijol, Rodrigo Becao (45′ Perez). A disposizione: Padelli, Piana, Ulineia, Samardzic, Semedo, Guessand, Russo, Udogie, Castagnaviz. Allenatore: Sottil

Lecce: Bleve, Gendrey (76′ Lemmens), Pongracic (36′ Baschirotto), Umtiti, Pezzella, Blin (75′ Bjorkengren), Hjulmand, Gonzalez (65′ Askildsen), Strefezza (65′ Oudin), Ceesay (65′ Persson), Di Francesco (76′ Listkowski). A disposizione: Brancolini, Falcone, Cetin, Colombo, Tuia, Gallo, Corfitzen. Allenatore: Baroni

Torino-Cremonese 0-0

Torino: Milinkovic Savic (74′ Berisha); Djidji (58′ Rodriguez), Schuurs (74′ Buongiorno), Zima (74′ Dembele); Lazaro (74′ Weidmann), Ilkhan (30′ Adopo), Gineitis, Vojvoda (74′ Bayeye); Miranchuk (74′ Edera), Radonjic (58′ Ciammaglichella); Sanabria (74′ Caccavo). A disposizione: Fiorenza, Ruszel, Wade, Demele, Antolini. Allenatore: Juric

Cremonese: Carnesecchi (46′ Sarr); Ghiglione (46′ Lochoshvili), Bianchetti (68′ Aiwu), Hendry (74′ Vasquez), Sernicola (74′ Baez); Pickel (67′ Zanimacchia), Ascacibar (58′ Castagnetti), Milanese (58′ Meité); Okereke (68′ Tsadjout); Buonaiuto (58′ Afena-Gyan), Dessers (58′ Ciofani). A disposizione: Saro, Valeri, Acella, Escalante, Quagliata. Allenatore: Alvini

Questi i loro impegni al rientro in campionato: Torino-Verona, Lecce-Lazio, Cremonese-Juventus e Udinese-Empoli.