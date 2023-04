Serie A 2022-2023, Udinese-Monza: le probabili formazioni

Pesante l'assenza di Pereyra per Sottil, ancora Success in coppia con Beto davanti con Samardzic mezzala. Colpani partner di Petagna al posto dello squalificato Caprari

08-04-2023 08:58

Apre il programma del sabato di campionato di Serie A la partita tra Udinese e Monza, alle 12:30. I friulani vogliono riscattare lo 0-3 di Bologna, ma devono rinunciare allo squalificato Pereyra. Ancora Success in coppia con Beto in attacco, mentre la mezzala sarà Samardzic. In casa Monza, Colpani sostituisce lo squalificato Caprari. Rovella a centrocampo e Ciurria a destra.

Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Pessina; Petagna. All. Palladino.