Serie A, Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione

Una decisione che farà discutere. È arrivata infatti la sentenza del Giudice Sportivo in merito a Udinese-Salernitana, partita di Serie A dello scorso 21 dicembre che non si è disputata a causa dello stop dell’ASL campana alla Salernitana di partire per Udinese. La decisione è di quelle severe: 3-0 a tavolino per l’Udinese e addirittura un punto di penalizzazione per la Salernitana.

Udinese-Salernitana, il comunicato del giudice sportivo

Di seguito riportiamo il comunicato col quale il Giudice Sportivo ha reso nota la sentenza:

“In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 119 del 23 dicembre 2021, delibera di applicare alla U.S. Salernitana le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2021/2022, Campionato di Serie A”.

Udinese-Salernitana, la classifica aggiornata

Dopo questo cambiamento, ecco la nuova classifica delle due squadre. Riportiamo, al momento, solamente le posizioni dalla 10° alla 20°:

Empoli 29

Sassuolo 28

Bologna 27*

Udinese 23*

Spezia 22

Sampdoria 20

Venezia 18*

Cagliari 16

Genoa 12

Salernitana 10**

* una partita in meno ** una partita in meno e un punto di penalità

Alla luce di questo provvedimento si fa sempre più dura la posizione della nuova squadra del Presidente Danilo Iervolino, che ha ereditato una situazione non certo facile. Se oltre alle difficoltà tecniche ci si aggiunge anche la penalizzazione, le speranze di salvarsi sono davvero poche.

Udinese-Salernitana, molte altre squadre nella stessa situazione

Ricordiamo che molte altre squadre sono nella stessa situazione della Salernitana, ovvero con una o più partite in meno perchè impossibilitate a viaggiare a causa delle decisioni delle ASL. Inoltre, è bene specificare che il non rispettare un provvedimento delle autorità sanitarie, soprattutto in un momento del genere, comporta procedimenti anche di carattere penali.

La situazione, come detto, è simile anche per altre partite, e cioè Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia.

