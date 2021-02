Serie A, Udinese-Verona: probabili formazioni

Tra gli incontri più curiosi di questo turno figura sicuramente Udinese-Verona, in programma domenica 7 febbraio con calcio d’inizio alle ore 15:00. I friulani sono in ripresa dopo un inizio di campionato tormentato ed i tre risultati utili consecutivi hanno permesso all’undici di Gotti di tirarsi fuori dalle zone calde di classifica. Dall’altra parte il Verona di mister Juric è ormai una solida realtà del campionato italiano.

Situazione difficile in casa bianconera: l’Udinese affronta infatti il match contro il Verona con assenze pesanti a partire da De Paul, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro lo Spezia. Problemi anche in attacco dove mancano Pussetto e Forestieri, con Okaka in dubbio per un versamento. Sicuramente out Jajalo (stagione finita). Mister Gotti riparte comunque dal suo fidato 3-5-2 con la coppia d’attacco formata dal nuovo duo Deulofeu-Llorente.

Il Verona ha alcune defezioni importanti, soprattutto a centrocampo. Mister Juric dovrebbe recuperare Ruegg, ma ha fuori Veloso, Benassi, Sturaro e Vieira. Sicuramente out anche Favilli. I gialloblù non snaturano comunque il loro credo e juric riparte dal 3-4-2-1 con l’unico dubbio che riguarda la scelta della punta: Lasagna – grande ex di giornata – dovrebbe partire titolare, con Kalinic e Colley destinati alla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Larsen, Walace, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente. All. Gotti

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

OMNISPORT | 05-02-2021 12:40