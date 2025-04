Venezia-Monza 1-0 pagelle: Fila firma la vittoria della disperazione, Turati super non basta, brianzoli condannati

Fila decisivo nel match salvezza contro i brianzoli. Promossi Ellertsson (con un assist), Nicolussi-Caviglia e Busio. Disastro Caldirola e Birindelli

Un gol di Fila (che poi si farà espellere al 96′), il ceco arrivato a gennaio, a quasi un quarto d’ora dal termine fa esplodere il Penzo e regala tre punti d’oro al Venezia: battuto 1-0 il Monza nella gara della disperazione, con i brianzoli ormai sempre più ultimi e condannati alla retrocessione. Nel match della paura i veneti partono contratti ed è anzi il Monza a sfiorare due volte il gol nei primi 5′. Quelle rare volte che si vede in avanti il Venezia trova di fronte un super-Turati che sembra insuperabile. Nella ripresa la svolta al 72′ con Ellertsson che scarica in area dove a Fila basta un tap-in per battere Radu.

Lo stadio canta “un giorno all’improvviso” e si riaccende la luce. La squadra di Di Francesco ritrova la vittoria che mancava dal 22 dicembre dell’anno scorso ed aggancia momentaneamente l’Empoli a 26 punti.

Venezia-Monza, la chiave tattica della gara

Nessuna novità tattica per entrambe le squadre che decidono di schierarsi a specchio con il sistema di gioco del 3-5-2. Fra i lagunari confermato Gytkjaer come riferimento offensivo, mentre al suo fianco torna dal primo minuto Oristanio. Solo panchina per Duncan e Maric, recuperati, ma non ancora pronti a giocare dall’inizio. Busio vince il ballottaggio con Doumbia in mediana, Ellertsson quello con Carboni sulla sinistra.

Il Monza, invece, schiera in avanti la coppia Keità Balde-Mota ma, al 27′, l’attaccante senegalese è costretto ad uscire per infortunio: al suo posto Caprari che agisce da seconda punta al fianco dell’attaccante portoghese Dany Mota.

Dopo un primo tempo di grande equilibrio tattico, i lagunari crescono nel ritmo di gioco nel secondo tempo: dettano il gioco e sono abili a sfruttare gli uno contro uno. La squadra di Di Francesco fa la differenza nei duelli aerei con i brianzoli infatti, l’occasione del vantaggio dei lagunari, arriva proprio da un errore di Birindelli. Nei minuti finali di gara il Monza ha gran difficoltà ad uscire palla al piede oltre il centrocampo: il Venezia alza al massimo il pressing offensivo.

Venezia-Monza, curiosità: torna Pohjanpalo al Penzo

In occasione di Venezia-Monza al Penzo si rivede un ex in tribuna. Al fianco dei lagunari c’è, infatti, il bomber Pohjanpalo ad assistere alla gara. L’attaccante finlandese, ora in forza al Palermo, è stato al Venezia per tre anni e mezzo. Il bomber 30enne, presente con i lagunari nella prima parte di stagione, è stato grande protagonista della fase offensiva della squadra di Di Francesco con 6 reti in 20 presenze e 269 minuti giocati.

Venezia-Monza, celebrato l’ex capitano Marco Modolo

Giorno speciale anche per l’ex capitano del Venezia, Marco Modolo, oggi membro dello staff tecnico di Eusebio Di Francesco. Nel pregara di Venezia-Monza, al Penzo, con la sua famiglia presente, il presidente lagunare Duncan Niederauer gli ha consegnato un piatto celebrativo ed è stato ufficialmente ritirato il numero 13, che indossava in campo (con cui ha conquistato prima del ritiro due promozioni in Serie A).

La curva di casa ha intonato il coro “c’è solo un capitano” mentre veniva sventolata un’enorme maglia arancionero-verde che occupava gran parte del settore. “Grazie Marco”, si legge su uno striscione in tribuna.

I top e flop del Venezia

Fila 7. Entra al 60′, al 72′ sblocca la gara e realizza il primo gol in Serie A: Ellertsson sbilancia Birindelli e serve un assist perfetto per l’attaccante ceco-slovacco che tutto libero non sbaglia sotto rete. Espulso al 96′, salterà lo scontro salvezza con l’Empoli.

Entra al 60′, al 72′ sblocca la gara e realizza il primo gol in Serie A: Ellertsson sbilancia Birindelli e serve un assist perfetto per l’attaccante ceco-slovacco che tutto libero non sbaglia sotto rete. Espulso al 96′, salterà lo scontro salvezza con l’Empoli. Ellertsson 7. Vince un duello aereo e dalla sinistra entra in area per poi servire al 72′ un assist verso il centro per Fila.

Vince un duello aereo e dalla sinistra entra in area per poi servire al 72′ un assist verso il centro per Fila. Nicolussi Caviglia 6.5. Nel primo tempo batte un calcio d’angolo con l’intenzione di beffare Turati ma trova la respinta del portiere avversario colto di gran sorpresa. Propositivo nel secondo tempo, non decisivo nelle conclusioni dal limite.

Nel primo tempo batte un calcio d’angolo con l’intenzione di beffare Turati ma trova la respinta del portiere avversario colto di gran sorpresa. Propositivo nel secondo tempo, non decisivo nelle conclusioni dal limite. Busio 6.5. Tra i migliori a centrocampo. Riceve molti falli di gioco in fase di interdizione, dopo il recupero del pallone agli avversari.

Tra i migliori a centrocampo. Riceve molti falli di gioco in fase di interdizione, dopo il recupero del pallone agli avversari. Zerbin 6.5. Tenta numerosi dribbling sulla fascia destra, costringe Ciurria ad abbassarsi notevolmente nel secondo tempo.

Tenta numerosi dribbling sulla fascia destra, costringe Ciurria ad abbassarsi notevolmente nel secondo tempo. Marcandalli 6. Gioca per 60′, preciso nei passaggi e pericoloso in fase offensiva: al 29′, su sponda di Idzes ma in fuorigioco, mette Turati in difficoltà che però riesce a salvare in tuffo.

I top e flop del Monza

Turati 6.5. Salva i brianzoli nel primo tempo con due interventi provvidenziali. Al 76′ para in modo encomiabile un calcio di punizione a Nicolussi Caviglia battuto dal limite dell’area.

Salva i brianzoli nel primo tempo con due interventi provvidenziali. Al 76′ para in modo encomiabile un calcio di punizione a Nicolussi Caviglia battuto dal limite dell’area. Dany Mota 5.5 Non brilla in fase offensiva a causa dello scarso gioco dei brianzoli. Lotta con Idzes e Marcandalli.

Non brilla in fase offensiva a causa dello scarso gioco dei brianzoli. Lotta con Idzes e Marcandalli. Caldirola 4.5. Al 72′ non si fa trovare pronto in fase di marcatura in area di rigore ed Ellertsson riesce a servire un assist per Fila diretto al centro dell’area di rigore. All’82’ cade a centrocampo e lancia Yeboah verso la porta.

Al 72′ non si fa trovare pronto in fase di marcatura in area di rigore ed Ellertsson riesce a servire un assist per Fila diretto al centro dell’area di rigore. All’82’ cade a centrocampo e lancia Yeboah verso la porta. Birindelli 4.5. Perde in modo disastroso un duello aereo, dal limite dell’area, con Ellertsson che entra in area e serve la palla del vantaggio a Fila.

