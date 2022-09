05-09-2022 16:38

La 5° giornata di Serie A ci ha regalato moltissimi spunti di riflessione interessanti. Il Milan che vince il derby, la difesa inesistente dell’Inter, la Juve che fa un passo falso e la disfatta di Mou alla Dacia Arena.

Purtroppo questo fine settimana non passerà alla storia solamente per il calcio giocato, ma anche per gli orrendi episodi di antisemitismo che sono capitati a San Siro e al Franchi. Episodi sui quali ora indaga la Procura della FIGC.

Orrori durante Fiorentina-Juventus

La partita sul campo è finita 1-1, rete del vantaggio bianconero di Milik e pareggio di Kouame dopo un’orrenda azione difensiva della Juve. Il pareggio è giusto per quanto visto in campo, ma a prendersi le scene è quanto successo sugli spalti, spesso zona franca per facinorosi, criminali e, possiamo dirlo, stupidi.

Gli orrori, sia chiaro, sono giunti da entrambe le tifoserie. Per prima ha iniziato quella della Juventus. Dopo i cori offensivi piovuti dal settore del Franchi che ospitava i tifosi bianconeri, l’ANSA ha pubblicato un video nel quale sono udibili chiaramente offese di natura antisemita: “I viola non sono italiani, ma una massa di ebrei” e ancora “Il viola è il colore che odio, il colore che odio di più, sterilizziamo le donne, così non ne nascono più” sono le frasi chiaramente udibili dal filmato.

Ma non è finita qua, perchè, dalla curva Ferrovia sono stati visti pure un uomo e un ragazzo indossare una maglia e una sciarpa del Liverpool. Come tutti sanno, nell’ambiente Juve i simboli dei Reds sono legati alla tragedia dell’Heysel e ai 39 tifosi deceduti prima della finale di Coppa dei Campioni del 29 maggio 1985 a Bruxelles.

“I campioni d’Italia sono ebrei”, i terribili cori di San Siro

Disgusto è l’unica parola che una persona normale potrebbe pensare per descrivere queste scene. Ne verrebbero molte altre, ma rimanendo nella mera cronaca riportiamo episodi beceri anche a San Siro, nel corso del derby della Madonnina vinto dal Milan per 3-2 contro l’Inter con una bellissima doppietta di Leao e la rete di Giroud, che hanno risposto ai gol di Brozovic e dell’eterno Dzeko.

Al momento dell’ingresso delle due squadre, si è chiaramente sentito il coro “I campioni dell’Italia sono ebrei“. Di questo è stato anche pubblicato un video su Twitter, al quale il Milan ha anche risposto con un commento che, tradotto in italiano, sarebbe circa “che vergogna”.

L’Italia è sempre l’Italia, la Procura della FIGC apre un’inchiesta

Il Milan ha presentato un esposto alla Procura per denunciare l’accaduto, e sembra che questa azione abbia portato i frutti sperati. Infatti, la FIGC ha pubblicato poco fa una nota con la quale annuncia l’avvio di un’indagine relativa ai fatti di Firenze e Milano, ma non solo.

Al vaglio anche le parole discutibili (e non sono le prime) di Maurizio Sarri nei confronti dell’arbitro dopo Lazio-Napoli, con insinuazioni faziose, pesantissime e campate in aria. Vi riportiamo di seguito il comunicato apparso sul sito della FIGC:

“Avviate le indagini sui cori antisemiti a Firenze e Milano. Aperto fascicolo su Sarri per dichiarazioni lesive

Il tecnico della Lazio, dopo il match di sabato con il Napoli, aveva reso delle dichiarazioni recanti accuse nei confronti dell’arbitro dell’incontro e dell’intera classe arbitrale

La Procura Federale ha avviato le indagini del caso sui cori di stampo antisemita da parte delle tifoserie ospiti nelle gare Fiorentina-Juventus e Milan-Inter.

È stato inoltre aperto un fascicolo sulle dichiarazioni rese dall’allenatore della Lazio Maurizio Sarri dopo la gara Lazio-Napoli di sabato scorso, recanti accuse nei confronti dell’arbitro dell’incontro e dell’intera classe arbitrale”.