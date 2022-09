05-09-2022 14:37

Alla vigilia dell’esordio della Juventus in Champions League e del match contro il PSG dalla Continassa arrivano buone nuove. Paul Pogba, infatti, ha ripreso ad allenarsi sul campo. Il francese è comunque in ritardo di una settimana rispetto alle iniziali previsioni relative al suo recupero.

Juve, si rivede Pogba in allenamento

Mentre la mente della Juventus e di Massimiliano Allegri è rivolta alla Champions League e al match contro il PSG alla Continassa si rivede Pogba in “azione“. Già da ieri, il francese ha ripreso ad allenarsi e lavorare a livello atletico e a fare esercizi con la palla non lontano dai compagni che si stanno preparando al debutto in Europa. A onor del vero, il programma iniziale degli ipotetici tempi di recupero, non è stato rispettato e il francese è già in ritardo.

Pogba, come sta e come procede la terapia

Come noto Paul Pogba, anche per non compromettere il Mondiale ha evitato l’intervento chirurgico al menisco laterale del ginocchio destro. Il campione si è così sottoposto a una terapia conservativa della durata di quattro settimane (non tre come previsto).

Ora, stando alle ultime, serviranno due settimane di lavoro in campo con un graduale aumento delle attività da svolgere. Non ci sono ancora date precise così sul suo ritorno, molto dipenderà dalla sua reazione e da eventuale dolore.

Juventus, com’è la situazione infortuni A parte Pogba, l’infermeria di casa Juventus non è poi così piena. Il portiere polacco Szczesny potrebbe rientrare già la settimana prossima. A Parigi dovrebbero esserci quasi tutti anche Rabiot, che nonostante la botta rimediata contro lo Spezia, è tornato ad allenarsi in gruppo. Nessun problema nemmeno per Di Maria e Paredes mentre recuperato pure. Unico dubbio per Alex Sandro che ha svolto un lavoro differenziato. Tempo e pazienza per Chiesa e Kaio Jorge che stanno continuando a lavorare per trovare la miglior forma possibile.