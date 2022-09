Si tira un sospiro di sollievo in casa Juve. Il portiere Wojciech Szczesny, uno dei punti di riferimenti del club, è andato k.o, costretto a uscire in barella e con mani sul volto nel match vinto contro lo Spazia per 2 a 0. Oggi sono arrivato gli esiti degli esami che tranquillizzano l’ambiente.

Juve, l’esito degli esami di Szczesny

Nella mattina di oggi, 1 settembre, la Juventus, ha reso noto l’esito degli esami a cui è stato sottoposto il portiere bianconero Szczesny. Sono escluse fatture ma non si hanno news certe sui tempi di recupero. «A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szczęsny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al J|medical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia».

Quando rientra il portiere della Juventus e quante partite salta

La situazione del polacco è in evoluzione e come si legge verrà valutata in base al quadro clinico. Di certo il peggio è stato scongiurato ma è difficile dire quale siano realmente i tempi e quando rivedremo il portiere tra i pali della sua porta. Di certo Szczesny salterà la prossima partita di campionato con la Fiorentina e difficilmente sarà in campo per l’esordio di Champions League con il PSG ma anche per il match contro Salernitana e probabilmente Benfica. Si ipotesi come data di recupero il 2 ottobre.

La Juve torna sul mercato dopo l’infortunio di Szczesny?

La Juve tornerà sul mercato? Visto l’esito degli esami l’ipotesi, che era apparsa molto creta nel post partita sarebbe stata completamente abbandonata, almeno secondo Tuttosport. Visto che non ci sono fratture e il peggio è stato scongiurato sembra infatti improbabile che Cherubini possa compiere una mossa last minute in queste ultime ore di calciomercato.