Serie A 2022-2023, Verona-Empoli: le probabili formazioni

Ngonge – Verdi per vincere e scavalcare lo Spezia: saranno loro i suggeritori di Djuric. Squalificati Parisi e Bandinelli tra i toscani

28-05-2023 09:00

Alle 12:30 il Verona prova a scavalcare lo Spezia affrontando l’Empoli, reduce dal roboante 4-1 alla Juventus. Zaffaroni punta sulla coppia Ngonge – Verdi alle spalle di Djuric, dietro c’è la conferma per Cabal. In casa toscana c’è solo l’obiettivo di chiudere bene l’anno: assenti gli squalificati Parisi e Bandinelli, al loro posto dentro Cacace e Fazzini. In attacco il collaudato duo Caputo (doppietta ai bianconeri lunedì scorso) – Cambiaghi.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Grassi, Haas; Fazzini; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti.