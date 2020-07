Serie A: Verona-Lazio, probabili formazioni

La Lazio, sicura del ritorno in Champions League, fa visita al Verona. Immobile cerca i gol utili per vincere il titolo di capocannoniere. Squadre di Juric e Inzaghi in campo alle 19.30.

Probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Di Carmine. All. Juric.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Radu; Patric, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

OMNISPORT | 26-07-2020 10:35