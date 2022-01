Serie A, Virtus Bologna prima grazie a Belinelli

29-01-2022 22:00

La Virtus Bologna ha battuto per 79-71 la Vanoli Cremona nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. La squadra di Sergio Scariolo ha centrato la quarta vittoria consecutiva, conquistando temporaneamente la vetta della classifica davanti all’Olimpia Milano, distante due lunghezze ma con due partite in meno. Cremona sempre in zona retrocessione.

Le V Nere sono partite fortissimo nel primo quarto, fino a toccare un vantaggio di +18 all’inizio del secondo. Nella ripresa la Virtus è però nettamente calata, e gli ospiti guidati da Poeta sono tornati in partita fino al 56-56: nel finale un nuovo allungo dei campioni d’Italia, spinti da Belinelli e Jaiteh, ha deciso il match. Top scorer Belinelli con 20 punti, il migliore di Cremona è Spagnolo con 18.

OMNISPORT