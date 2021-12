Serie A, Vlahovic: una big di Premier lo vuole a gennaio

08-12-2021 19:48

Dusan Vlahovic è sicuramente uno degli attaccanti più cercati d’Europa. Dopo un 2019/2020 in cui si è presentato alla Serie A, quest’anno sta confermando tutte le enormi attese che la Fiorentina aveva su di lui, tanto da diventare uno dei centravanti più ricercati d’Europa.

Molti sono i club che lo vorrebbero, dalla Juventus ai due club di Manchester. Lui vorrebbe rimanere a Firenze fino alla fine della stagione, ma si sa che non sempre la volontà del giocatore può qualcosa contro il denaro. Come scrive il Sun, l’Arsenal di Mikel Arteta lo avrebbe messo nella lista dei must have già per la sessione invernale di calciomercato, Lacazette e Aubameyang non soddisfano più l’ex vice di Guardiola, che sarebbe disposto a offrire i 60 milioni richiesti da Commisso.

