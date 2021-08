Serie A, weekend di amichevoli per le Big

Con la preparazione estiva che pian piano entra nel vivo, iniziano anche i primi cicli di amichevoli importanti per testare la condizione fisica della rosa e valutare coloro che sono bilico tra la permanenza e la cessione. In questo weekend estivo, ed in particolare domenica 8 agosto 2021, si giocheranno 3 gare che vedranno coinvolte 3 big del nostro campionato.

Real Madrid-Milan

La partita si svolgerà in Austria alle 18:30 e sarà visibile su Sky Sport 1. Si tratta di un vero ritorno al passato per Carletto Ancelotti, autentica bandiera rossonera sia da giocatore che da allenatore.

Napoli-Ascoli

Questa sfida verrà giocata nel ritiro della squadra partenopea a Castel di Sangro alle ore 17:30. I partenopei finora hanno ottenuto 3 vittorie in altrettante gare disputate, superando nell’ordine Pro Vercelli, Bayern Monaco e Wisla Cracovia. Ora la sfida, forse più blanda, contro una squadra di Serie B.

Parma-Inter

Questa interessante partita tra il neo retrocesso in Serie B Parma e la polveriera Inter sarà alle ore 19:00 al Tardini di Parma. Ci sarà ancora Romelu Lukaku tra le fila dei nerazzurri?

OMNISPORT | 06-08-2021 07:55