Serie A1 femminile, rinviata l'ultima d'andata: il tabellone della Coppa Italia

Dopo il calcio, con il rinvio dei due turni di Serie B previsti per il 26 e il 29 dicembre, anche il volley si arrende al dilagare dei contagi da Coronavirus.

La Lega femminile ha infatti reso noto che la 13ª giornata della Serie A1, originariamente programmata per domenica 26 dicembre, è stata rinviata nella sua interezza a data da destinarsi dopo che il susseguirsi delle positività nei vari gruppi squadra avevano già imposto lo spostamento di cinque partite su sette.

Questo il comunicato ufficiale della Lega: “Il Consiglio di Amministrazione di Lega Pallavolo Serie A Femminile, preso atto del preoccupante evolversi della crisi pandemica che in queste ultime ore ha coinvolto in modo importante diversi gruppi squadra delle nostre società di Serie A1, considerando che le norme di indizione Campionati prevedono che l’ultima giornata del girone sia svolta in contemporanea, in considerazione che 5 partite su 7 sono già state rinviate a data da destinarsi, sentite le società consorziate di Serie A1 ed evidenziata la necessità di tutelare al massimo il Campionato e le prossime finali di Coppa Italia previste il 5 e 6 gennaio a Roma, preso atto della condivisione di tali preoccupazioni espresse con una lettera odierna dal Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Dott. Giuseppe Manfredi, viene determinato il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare di Serie A1 della tredicesima giornata, in programma alle ore 18.15 di domenica 26 dicembre“.

Trattandosi dell’ultima giornata del girone d’andata, ancora senza una data, si è ricorso alla classifica avulsa per definire il tabellone della Coppa Italia 2021-’22, che prende solitamente forma proprio dopo la fine della fase ascendente.

I quarti di finale si giocheranno iovedì 30 dicembre in casa delle quattro meglio piazzate, la Final Four si disputerà a Roma il 5-6 gennaio.

[1] Conegliano vs [8] Cuneo

[4] Scandicci vs [5] Busto Arsizio

[2] Novara vs [7] Firenze

[3] Monza vs [6] Chieri

