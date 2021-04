Serie B, 34^ giornata: le designazioni arbitrali

Come ogni giovedi, dal sito dell’AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 34^ giornata di Serie B: Irrati sarà impegnato a Cittadella per il match tra i padroni di casa e il Chievo,mentre la capolista Empoli sarà arbitrata da Ayroldi nel match contro il Brescia. Vicenza Lecce è affidata a Giua, mentre il derby lombardo tra Monza e Cremonese sarà diretto da Serra.

Cittadella-Chievo

Arbitro: Irrati

Assistenti: Raspollini – Miele

Iv: Marcenaro

Empoli-Brescia

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Meli – Massara

Iv: Camplone

Vicenza-Lecce

Arbitro: Giua

Assistenti: Lombardo – Di Gioia

Iv: Ros

Monza-Cremonese

Arbitro: Serra

Assistenti: Di Iorio – Cipressa

Iv: Robilotta

Pescara-Virtus Entella

Arbitro: Gariglio

Assistenti: Marchi – Macaddino

Iv: Pezzuto

Pisa-Cosenza

Arbitro: Abisso

Assistenti: Caliari – Grossi

Iv: Volpi

Pordenone-Frosinone

Arbitro: Maggioni

Assistenti: De Meo – Lanotte

Iv: Illuzzi

Reggina-Reggiana

Arbitro: Mariani

Assistenti: Fiore – Mokhtar

Iv: Marchetti

Salernitana-Venezia

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Peretti – Imperiale

Iv: Miele

SPAL-Ascoli

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Mondin – Mastrodonato

Iv: Amabile

OMNISPORT | 15-04-2021 15:25