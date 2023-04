Serie B, colpaccio del Brescia al Granillo

Mangraviti e Rodriguez regalano tre punti fondamentali in ottica salvezza alle Rondinelle: a Inzaghi non basta Bouah.

21-04-2023 23:34

Centra un prezioso successo in funzione della salvezza Mister Gastaldello: in riva allo Stretto tra Reggina e Brescia finisce 1-2.

Il vantaggio firmato da Mangraviti all’11’ è meritato: alla spaccata che concretizza un tiro dalla bandierina seguono alcune interessanti occasioni per i lombardi, che sono pericolosi in contropiede e sui calci piazzati; alla sequenza di occasioni Ayé-Ayé-Lobojko risponde il solo Hernani, impreciso da fuori. Al rientro dagli spogliatoi è forcing amaranto: al tentativo di Hernani fa però seguito lo 0-2 siglato da Rodriguez dopo una sponda a centro area. Tanto pregevole quanto inutile è la giocata in acrobazia di Bouah, perché Andrenacci si oppone a Pierozzi.