Serie B, colpaccio del Frosinone in Laguna

14-10-2022 22:38

L’anticipo della 9^ giornata del torneo cadetto va al Frosinone, che rimonta il gol di Cheryshev a fine primo tempo e cala il tris Lucioni–Mulattieri–Borrelli.

I ragazzi di Fabio Grosso, che non hanno ancora pareggiato in questo scorcio iniziale di campionato, si mettono a braccetto di Bari e Reggina, maglie ‘rosa’ del gruppo: il Venezia recrimina per il palo interno centrato al 90′ da Crnigoj, perché la terza rete ciociara è stata siglata successivamente (e col più classico dei contropiede).

Continua così a essere stregata la Laguna per Javorcic: nessuna vittoria tra le mura amiche, violate anche dal Bari nell’ultima esibizione.