Serie B, Genoa e Reggina mettono pressione alla capolista Frosinone

21-01-2023 16:20

Pomeriggio di emozioni in Serie B, dopo che l’anticipo di ieri aveva regalato al Palermo un sorriso (1-0 al Bari): il Genoa espugna il Vigorito con i gol degli ex sanniti Coda e Puscas (quest’ultimo al 94′), ma la Reggina tiene il passo del Grifone secondo, grazie alla doppietta di Fabbian che completa la rimonta di Inzaghi. In riva al Lario un altro risultato cambia nelle battute conclusive, con Da Riva che replica al secondo vantaggio di Masucci. Lungo la via Emilia Canarini e ducali possono gioire: ambedue si impongono con il più classico dei vantaggi, rispettivamente su Cosenza, ultimo del lotto, e Perugia, penultimo: al Mazza è invece pari (Dickmann-Adjapong) tra De Rossi e Bucchi. Un problema alla tubazione crea una buca sul campo e rimanda di 35′ la gara in Laguna:

Benevento-Genoa 1-2

Como-Pisa 2-2

Modena-Cosenza 2-0

Parma-Perugia 2-0

Reggina-Ternana 2-1

Spal-Ascoli 1-1

Venezia-SudTirol in corso

CIttadella-Cagliari 16,15

Brescia-Frosinone domenica

Questa la classifica aggiornata:

Frosinone 42; Genoa-Reggina 39; Bari 33; Parma, Pisa, SudTirol 30; Ternana 29; Cagliari, Modena, Palermo 28; Ascoli 26; Brescia 25; SPAL 24; Benevento, Como 23; Cittadella 22; Venezia 21; Perugia 20; Cosenza 18.