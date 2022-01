Serie B, Giudice Sportivo: nove squalificati per un turno

18-01-2022 13:23

La Lega di Serie B ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo a seguito delle gare della 19^ giornata del campionato cadetto.

Sono stati squalificati per un turno sono nove: tre club con una doppia assenza. La capolista Pisa dovrà fare a meno di Beruatto per la trasferta a Ferrara contro la Spal. La Reggina invece sarà senza Bianchi nella difficile trasferta lombarda contro il Monza.

Brutte notizie per il Frosinone che dovrà affrontare la trasferta di Parma senza Cotali e Zampano. Anche il Como perde due uomini: Parigini e Vignali infatti non saranno convocabili per la gara interna contro il Crotone mentre Pasa e Pinato mancheranno al Pordenone nella trasferta di Perugia. Infine al Brescia mancherà Pajac per la gara casalinga che le rondinelle dovranno affrontare contro la Ternana.

