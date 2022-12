28-12-2022 15:58

Mai come quest’anno la Serie B italiana può essere definita come “il Campionato dei Campioni del Mondo”: nel torneo cadetto, infatti, vi militano in veste di allenatori molti protagonisti di quella Nazionale italiana allenata da Marcello Lippi che portò i colori azzurri sul tetto del mondo a Berlino nel 2006.

Serie B, il Campionato dei Campioni del Mondo: la situazione di Grosso

Fabio Grosso, passato alla storia come autore del rigore che consegnò la Coppa del Mondo all’Italia nel 2006, attualmente è alla guida del Frosinone ed ha chiuso il 2022 da Campione d’Inverno con 39 punti racimolati sinora (solo quattro sconfitte subite). L’ex Juve è sulla panchina dei Leoni laziali dal 2021 e vuole tornare in Serie A da protagonista dopo sole tre partite totalizzate a fine 2019 nella sua breve esperienza con il Brescia.

Serie B, il Campionato dei Campioni del Mondo: Inzaghi e la sua Reggina

In seconda posizione, dietro a Fabio Grosso, vi è la Reggina allenata da Filippo Inzaghi. L’ex attaccante del Milan trova il punto di forza, manco a dirlo, nell’attacco amaranto con ben trenta gol segnati. La rosa a disposizione di “Superpippo” è composta da un mix di giovani ed esperti giocatori come Menez. Inzaghi sa come si conquista un campionato di Serie B, visto che è riuscito ad assicurarsi la promozione in Serie A nel 2019/2020 alla guida del Benevento.

Serie B, il Campionato dei Campioni del Mondo: Gilardino, De Rossi e Benevento

In terza posizione vi è il Genoa di Alberto Gilardino. Il piemontese è subentrato da poco a Blessin, totalizzando tre vittorie ed un pareggio con una media di 2,5 punti a partita e può contare altresì su una squadra che è stata costruita per ritornare in Serie A. I buoni risultati ottenuti hanno convinto la dirigenza del Grifone a mantenere l’ex Parma, Milan e Fiorentina (tra le altre) sulla panchina rossoblù almeno fino a fine stagione.

Tra gli altri, il 2023 dirà se il Benevento di Cannavaro e la SPAL di De Rossi riusciranno ad inanellare buoni risultati ed a portarsi nelle zone che valgono almeno i playoff. I campani al momento occupano la quattordicesima posizione a 22 punti, mentre i ferraresi sono sedicesimi a 20.