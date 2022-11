Grosso: "Perugia molto forte ma siamo pronti"

04-11-2022 22:22

Il tecnico del Frosinone Fabio Grosso in conferenza ha parlato alla vigilia del match con il Perugia: “Il campo è sempre il giudice supremo che emana i verdetti finali, abbiamo i punti che meritiamo e siamo contenti di averli anche se forse qualche gara è andata storta, ma siamo contenti di quello che stiamo facendo. E la base per essere felici del passato che però conta poco e poi saper ambire costruire un futuro ancora migliore”.

Sul Perugia: “Affrontiamo una squadra ha terminato lo scorso campionato accedendo ai play off e disputando prima un’ottima stagione. Ha tanti interpreti che hanno disputato già quel campionato in maglia biancorossa ai quali sono stati aggiunti giocatori presi da formazioni che sono state protagoniste di quella serie B. Sicuramente sono in un momento non felice e questa è un’insidia in più. Noi siamo consapevoli di affrontare una squadra molto forte e ci sarà bisogno di una grande prova sotto tutti i punti di vista per venirne fuori. Ci siamo preparati bene e speriamo di riuscire a dimostrarlo”.